İspanya’da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı

İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

40 yaşında Kovid-19 septomlarını gösteren bir kişinin 22 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırdı.

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Kovid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

Polis ayrıca yaptığı incemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerk, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.

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