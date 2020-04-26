İspanya’da 14 yaş altı çocukların dışarı çıkmasına izin verildi

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’dan güzel haberler gelmeye başladı. Haftalardır ilk defa koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 300 kişinin altına düştü.

Başbakan Sanchez, bugün 14 yaş altı çocukların dışarıya çıkmasına izin verildiğini, yetişkinlerin ise önümüzdeki hafta sonu dışarıya çıkmasına izin verileceğini ifade etti.