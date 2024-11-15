×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya'da 10 kişi hayatını kaybetti: Yaşlı bakım evinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#İspanya #Yaşlı Bakım Evi#Yangın
İspanyada 10 kişi hayatını kaybetti: Yaşlı bakım evinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:08

İspanya'nın Zaragoza kentindeki bir yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Yaşlı Bakım Evi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!