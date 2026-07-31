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İspanya yolunda can pazarı: Ceuta'da Faslı göçmen krizinin iç yüzü

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Göçmen Akını#Fas
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 11:51

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Göçmen krizi, İspanya ile Fas arasında ilişkilerin gerildiği bir döneme denk geldi. İtalya, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını önerdi.

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden en az 18'i hayatını kaybetti. Fas'ın Castillejos kasabası kıyılarından çoğunlukla yüzerek geçiş yapmak isteyen göçmenlerin son bir haftada 1500 kişiyi bulduğu belirtiliyor.

Kriz, İspanya ile Fas arasında ilişkilerin gerildiği hassas bir döneme denk geldi. Öte yandan İtalya'dan Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması önerisi geldi. İspanya ise sınırı geçen herkesi geri göndereceğini duyurdu.

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KRİZİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ 

Almanya merkezli İtidal'in başeditörü Tarık Bae, Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınının zamanlamasına dikkat çekerek, krizin Fas ile İspanya arasında gerilimin arttığı bir dönemde yaşandığını belirtti. Bae, Ceuta'nın İspanya'ya bağlı olmasına rağmen coğrafi olarak Kuzey Afrika'da bulunduğunu ve Avrupa Birliği'nin Schengen alanına dahil olmadığını kaydetti. Bae'ye göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 4 yıl aradan sonra Cezayir'i ziyaret etmesi Fas'ı rahatsız etti.

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İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

İSPANYA GÖÇMENLERİ GERİ GÖNDERECEK

İspanya, sınırı geçen herkesi geri göndereceğini bildirdi. Bae, olayın somut bir sonuç doğurmadığını, sadece Müslümanlara karşı nefret söylemini körüklediğini ve aşırı sağın ırkçı söylemlerine zemin hazırladığını ifade ederek, "Bu olayın kimin çıkarlarına hizmet ettiğini herkes kolayca anlayabilir" ifadesini kullandı.

Bae, İspanya'nın İsrail ve ABD ile ilişkilerinin bozulduğunu, Fas Kralı 4. Muhammed'in ise bu ülkelerle yakın ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

İTALYA'DAN İSPANYA'YA SCHENGEN YAPTIRIMI TALEBİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını desteklediğini belirterek, "düzensiz ve kontrolsüz göçün ulusal güvenlik için tehlike oluşturduğunu" iddia etti.

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Tajani, paylaşımında "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene İspanyol, dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı vermeyi seçmesinin ne kadar derin bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini gösteriyor." diye yazdı.

İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

İSPANYA'DAN ROMA'YA SERT TEPKİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, düzensiz göçmenlerin Ceuta bölgesine girme girişimi sonrası İtalya'nın, "Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması" talebine yanıt verdi.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin paylaşımını alıntılayarak "Bu mesaj, Avrupa dayanışması beklediğimiz ve parti demagojisinden ziyade bunu umduğumuz bir dost ve ortak ülkenin Dışişleri Bakanı'na yakışmıyor." ifadesini kullandı.

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Albares, paylaşımında İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdığı bilgisini verdi.

İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

AB'DEN EK DESTEK ÖNERİSİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlerin Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçme girişimine ilişkin, AB'nin İspanya'ya desteğini artırmaya hazır olduğunu belirtti.

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Brunner, "Birliğin dış sınırlarının korunması, yasa dışı göçle mücadele çabalarımızın kritik bir parçasıdır. Ceuta'da gelişen duruma ilişkin olarak ilgili makamlarla temas halindeyiz." dedi.

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AB'nin desteğini artırmaya hazır olduğunu İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya ilettiğini belirten Brunner, bu desteğin Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) aracılığıyla sağlanacak yardımları da kapsadığını ifade etti.

İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

GÖÇMENLER YÜZEREK İSPANYA'YA GEÇTİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya yolunda can pazarı: Ceutada Faslı göçmen krizinin iç yüzü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

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İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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#İspanya#Göçmen Akını#Fas

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