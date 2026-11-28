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İSPANYA’da yaklaşık 38.7 milyon seçmen, son aylarda derinleşen konut krizinin tetiklediği erken genel seçimler için yarın sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi’nin 350, Senato’nun ise 208 üyesini belirleyecek seçmenin gündeminde konut krizinin yanı sıra göç ve yolsuzluk skandalları da önemli yer tutarken, son anketler sosyalist Başbakan Pedro Sanchez’in sekiz yıllık iktidarının sona erebileceğine işaret ediyor. Oy verme işleminin TSİ 11.00’de başlayıp 22.00’de sona ereceği ülkede, seçim sonuçlarının gece yarısına doğru büyük ölçüde netleşmesi bekleniyor.

KRİZLER PEŞ PEŞE

İspanyol seçmenin sandık başındaki tercihlerinde Sanchez hükümetinin son bir yılda mücadele etmek zorunda kaldığı krizler belirleyici olacak. Bu yıl iki büyük tren faciasında yaklaşık 115 kişinin hayatını kaybetmesi hükümete yönelik tepkileri artırırken, temmuz ayında iki gün içinde yaklaşık 72 bin göçmenin Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye geçmesi ise göçmen krizini derinleştirdi. Sanchez’in eşi, kardeşi ve yakın çalışma arkadaşlarına uzanan yolsuzluk soruşturmaları da iktidarı yıpratırken, bardağı taşıran son damla konut krizi oldu. İspanyollar artan konut fiyatları ve kiralar nedeniyle haftalarca sokaklara dökülürken, hükümetin krize çözüm getirmek amacıyla hazırladığı iki düzenleme de 2 Ekim’de parlamentoda reddedildi. Bunun üzerine Sanchez, 5 Ekim’de, normal şartlarda gelecek yıl yapılması öngörülen genel seçimleri 29 Kasım’a çekme kararı aldı.

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VOX KİLİT KONUMDA

Sanchez’in “aşırı sağın yükselişine karşılık olarak sol seçmeni sandıkta bir araya getirme” umuduyla aldığı riskin karşılığını alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Son anketlere göre Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki merkez sağ Halk Partisi (PP) yüzde 31.5 ile yarışta öne geçerken, Sanchez’in Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 29 ile ikinci sırada kalmış durumda. Özellikle genç seçmenlerden destek gören Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox ise yüzde 17.9’luk oy oranıyla seçimlerin kilit partisi haline geldi. Halk Partisi’nin 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde hükümeti kurmak için gerekli olan 176 sandalyelik çoğunluğa ulaşabilmek adına Vox’un desteğine ihtiyaç duyması bekleniyor.

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YOL HARİTASI BELLİ

İki partinin koalisyon kurması halinde aşırı sağ, İspanya’da General Francisco Franco’nun 36 yıllık diktatörlüğünün 1975’te sona ermesinden bu yana ilk kez hükümete ortak olacak. Politico’nun analizine göre olası sağ koalisyonun, Sanchez döneminde birçok alanda izlenen politikaları değiştirmesi bekleniyor. Her iki parti de göçmenlere yönelik daha sıkı tedbirler alınmasını, yerli tarım üreticilerinin dış rekabete karşı korunmasını ve nükleer santrallerin faaliyet sürelerinin uzatılmasını savunuyor.

‘İSRAİL’ MESELESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

İspanya’da önceki gece yapılan ve yaklaşık iki saat süren son münazaraya aşırı sağcı partilerin İsrail’e verdiği destek damga vurdu. Sanchez, Halk Partisi’nin yönetimindeki Madrid bölgesel hükümetinin geçmişte İsrail hükümetine onur madalyası verdiğini hatırlatarak, “Bu utanç verici. Sizde insanlıktan eser yok” dedi. Merkez sağ lideri Nunez Feijoo’nun Gazze’de yaşananları “katliam” olarak nitelendirmesine de itiraz eden Sanchez, “Bu bir soykırım. Siz de soykırım demelisiniz” dedi. İsrail basını ise Halk Partisi ile Vox’un hükümet kurması halinde İsrail’e uygulanan silah ambargosunun kaldırılabileceğini ve İran’a saldırılarda ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına yeniden izin verilebileceğini iddia etti.