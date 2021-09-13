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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

İspanya yangınlarla boğuşuyor! 7 bin 400 hektarlık alan kül oldu

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İspanya yangınlarla boğuşuyor! 7 bin 400 hektarlık alan kül oldu

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 6. gününe giren yangınlar bir türlü kontrol altına alınamadı. 7 bin 400 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin bölgeden aktardığı haberlerde, Bermeja dağlık alanında etkili olan yangınlardan dolayı 6 yerleşim yerinde 2 bin 600'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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Endülüs özerk yönetimi yetkilileri, mevcut durumda 8 yolun kısmi olarak trafiğe kapatıldığını, mağdur olanların otellere ve kapalı spor salonlarına yerleştirilerek barınma ihtiyacının karşılandığını açıkladı.

Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekipler katılıyor.

İspanya'da son dönemlerin en büyük yangını olarak gösterilen Malaga'daki yangının ikinci gününde çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.

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