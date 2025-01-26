İspanya ve Portekiz turiste karşı

Haberin Devamı

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan, Lizbon’da Airbnb gibi platformlar aracılığıyla her bir dairenin kiralandığı bir binada yaşayan 71 yaşındaki Portekizli Alex, sanki hayalet bir yerde yaşadığını belirterek “Çok fazla insan var ama kimseyi tanımıyorum” diye konuştu. “Şekere ihtiyacım olursa veya acil bir durum olursa çalabileceğim bir kapı yok” diyen Alex, bu duruma dayanamadığı için başka bir bölgeye taşınmayı planladığını dile getirdi.

BİTMEYEN ŞİKÂYETLER

Lizbon’da yaşayan Joao Povoa da aynı durumdan şikâyetçi. 43 yaşındaki adam, iki turist dairesinin arasında sıkışmış bir şekilde yaşadığını aktarırken, içinde yaşadığı ortamı, “Komşular yaklaşık 10 yıl önce ayrılmaya başladı. Şimdi tamamen farklı. Dürüst olmak gerekirse, kimseyi tanımıyorsunuz. Sanki bir otelde olmak gibi” cümleleriyle anlattı.

Haberin Devamı

Barcelona’da on yıldan fazla süredir iki turist dairesinin altında yaşayan 69 yaşındaki Eshter, yıllardır gece 03.00’ten sonra bile süren partileri dağıtmak için yerel polisi aradığını, artık emniyet teşkilatı tarafından tanındığını dile getirdi. İspanyol kadın, turistlerin binanın etrafına kırık şişeler bırakmasına, merdiven boşluğuna tuvaletlerini yapmasına sinir olduğunu ifade etti.

REFERANDUM ÇAĞRISI

İki ülke sakinleri de bavulları ve temizlik arabalarını düzenli olarak çekmekten sık sık bozulan asansörlerden, turistlerin partilemesi ve kapıları çarpmasından; gece geç saatlerde sohbet edilmesinden kaynaklanan bitmek bilmeyen gürültü kirliliği ve binanın ortak alanlarında sürekli olarak dolaşan yabancılarla birlikte yaşamanın yarattığı stresten bıkmış durumda. Bu durum bazı aksiyonları da beraberinde getirdi. Lizbon’da 6 bin 600’den fazla kişi, yakın zamanda şehrin konutlarında turist dairelerinin yasaklanmasıyla ilgili bir referandum çağrısına imza attı.