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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

İspanya ve Fransa'da dikkat çeken koronavirüs verileri açıklandı

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İspanya ve Fransa'da dikkat çeken koronavirüs verileri açıklandı
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Son 24 saatte Fransa'da 13 bin 970, İspanya'da ise 9 bin 419 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

FRANSA

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 577 bin 505'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 797 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 32 bin 19 olduğu aktarıldı.

İSPANYA

İspanya'da da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 419 kişide daha virüs tespit edildiği, 182 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 778 bin 607ye, toplam can kaybı ise 31 bin 973e ulaştı.

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