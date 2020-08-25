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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 20:02 | Son Güncelleme:

İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni koronavirüs vakası açıkladı

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İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni koronavirüs vakası açıkladı
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 117 arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerinde, salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid, toplamda 110 bin 300 vaka ile öne çıkan bölge oldu.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, dün 405 bin 436 olan toplam vaka sayısı bugün 7 bin 117 artışla 412 bin 553 olarak güncellendi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 116 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 924'e ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1403 hasta olduğu ve bunlardan 87'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artıştan dolayı yeni tedbirler alacağını açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına bilgi veren Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19'dan dolayı bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme ihtiyacı duyan özerk yönetimlerin, bu taleplerini meclise getirebileceklerini duyurmuştu.

Salgınla mücadeleye destek için ilk aşamada 2 bin askerin görevlendirileceğini belirten Sanchez, ayrıca teknoloji ve ek insan kaynağıyla birlikte Kovid-19'daki vaka eğrisini yeniden aşağıya indirmeyi hedeflediklerini aktarmıştı.

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