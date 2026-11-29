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Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor. Seçimler, 22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta yerel saatle 09.00'da başladı.

Siyasi partilerden yapılan açıklamalara göre, ilk Sanchez'in oyunu kullanması, ardından Feijoo ve Abascal'ın oy kullanacakları okullardaki sandıklara gitmeleri öngörülüyor. Mevcut koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau ise oyunu, ikamet ettiği Barselona'da kullanacak.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

100 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SANDIKLARI KORUYACAK

Diğer yandan İspanya'nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları ile ana kara arasında bir saatlik fark olduğundan dolayı bu bölgede sandıklar ana karaya göre bir saat geç açılıp, oy kullanma işlemi de bir saat geç sonlanacak.

Oy verme sürecini denetlemek ve sandık başlarında oy sayımını gerçekleştirmek üzere, her biri bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim kurullarında görev alacak 183 bin 99 asil üye bulunuyor. Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi. Sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

Kanarya Adaları'nda sandıkların kapanmasının ardından saat 21.00'de sandık başı anket sonuçları televizyonlarda açıklanacak.

ANKETLER NE DİYOR?

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te düzenlenen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.

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Solda Pedro Sanchez, sağda Alberto Nunez Feijoo seçim yarışındaki en güçlü iki aday olarak gösteriliyor. Anketlerde, seçimlerden her türlü halde, 2019 yılından beri olduğu gibi yine bir koalisyon hükümetini zorunlu kılacak bir sonuç çıkması ve kazananın sağ partiler olması öngörülüyor.