İspanya okullardaki dini sembolleri kaldırıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İspanya'nın kuzeyindeki Valladolid kentinde mahkeme kararıyla bir devlet okulundaki Hristiyan dininin sembollerinin kaldırılacağı açıklandı.

Macias Picavea adlı okuldaki bir grup ailenin 2005 yılında açtıkları dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, anayasanın eşitlik ve vicdan özgürlüğü konularındaki 14. ve 16. maddesine atıfta bulunarak, aileleri haklı buldu.



Sınıf ve koridorlardaki haç gibi Hristiyan diniyle bağlantılı sembollerin kaldırılmasını sağlayacak mahkeme kararının, İspanya'da bir ilk olduğu bildirildi.



Valladolid'deki devlet okulundan dini sembollerin kaldırılmasını öngören mahkeme kararının İspanya'daki diğer devlet okulları için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

