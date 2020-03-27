İspanya NATO’dan tıbbi yardım istedi

Kısa süre içinde İtalya’ya benzer bir koronavirüs felaketinin yaşanması beklenen ülke, taleplerinin boyutunu açıkladı. ‘150 bin tek kullanımlık önlük, FFP3 tipi 150 bin solunum maskesi, 1000 kızılötesi termometre, 5 bin yüz koruma maskesi, 10 bin koruma gözlüğü, 1,5 milyon ameliyat maskesi, 500 bin CovId-19 hızlı test kiti, 50 bin polimeraz zincir reaksiyonu tanı sistemi ve 500 mekanik ventilatör.’ Ülkede tıbbi ürünlerin sevkıyatında ordu görev alıyor. 24 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’daki St. Thomas Hastanesi’ne getirilen yoğun tıbbi ekipman sevkıyatında da ordu araçlarının görev aldığı görülmüştü.