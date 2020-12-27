İspanya koronavirüs aşısını uygulamaya başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Pfizer-BioNTech firmasıyla yaptığı anlaşma gereği İspanya'nın payına düşen Kovid-19 aşısının ilk bölümünün dün ülkeye ulaşmasının ardından aşılar yapılmaya başlandı.



Başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara kentindeki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo yerel saatte 09.00'da (TSİ 11.00) resmi olarak İspanya'da ilk Kovid-19 aşısı yapılan kişi oldu.



Hidalgo'nun ardından aşı olan, 10 yıldır bakımevinde çalışan Monica Tapias, basına yaptığı açıklamada, "İlk aşının yapıldığı kişilerden biri olmak bir onur. Bu salgının bitmesi için büyük çoğunluğun aşı olmasını istiyoruz. Salgının başından bu yana çok fazla kişi hayatını kaybetti. Aşıya yetişemediler." şeklinde konuştu.



İspanya'da hükümetin belirlediği Kovid-19 aşı programına göre uçakla, özel olarak eksi 70 santigrat derecede tutulan kutularla taşınan aşının ilk aşamada haftada 350 bin doz şeklinde ülkeye gelerek, özerk yönetimlere dağıtılması öngörülüyor.



Polis, jandarma ve askerin koruması altında depolara nakledilen aşılarda öncelik bakımevlerindeki yaşlılar ve personel ile sağlık çalışanları ve engelliler olacak.



Aşının dağıtımı için ölüm riski, hastalığa maruz kalma riski, sosyo-ekonomik etki riski, hastalık riski, yaş gibi kriterlere göre 18 grup oluşturuldu.



İspanya hükümeti, üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı gelmesini ve nüfusun yüzde 5'inin Kovid-19 aşısı olmasını planlıyor.



Yaza kadar İspanya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor. Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 25 Aralık'ta açıklanan son verilere göre, toplam vaka sayısı 1 milyon 854 bin 951'e çıkarken, salgından dolayı şimdiye kadar 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.