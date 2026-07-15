×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya komşusuyla sınır kapılarını kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Cebelitarık#Sınır Kapısı
İspanya komşusuyla sınır kapılarını kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 15:35

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmayla, İspanya ile Cebelitarık arasındaki giriş ve çıkış kontrollerinin yapıldığı sınır kapısı tarihe karıştı. İspanyollar ve İspanya'da turist olarak bulunanlar artık sınır kontrolü olmadan Cebelitarık'a girebilecek.

Haberin Devamı

Cebelitarık sınır kapısının kaldırılmasıyla ilgili düzenlenen törene, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Cebelitarık Özerk Yönetim Hükümeti Başbakanı Fabian Picardo ile çevredeki ilçelerin belediye başkanları katıldı. Sanchez, burada yaptığı konuşmada, sınırın kaldırılmasının fırsatlarla dolu yeni bir dönemi başlattığını ve "açık bir yarayı kapattığını" ifade etti.

"Tarih yazıyoruz. Bugün, kıta Avrupası'ndaki son duvar yıkılıyor. Ortak refaha dayalı yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." diyen Sanchez, duvarların yaraları açık tutmak için örüldüğünü, Cebelitarık'taki sınır duvarının yıkılmasıyla, uzun yıllardır binlerce işçi için açık bir yara olan sorunun artık ortadan kaldırıldığını söyledi.

İngiltere'nin 31 Ocak 2020'de resmi olarak AB üyeliğini sonlandırmasının ardından AB ile İngiltere'nin ana kara problemi olan Cebelitarık hakkında varılan anlaşma, dün Brüksel'de imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İspanya komşusuyla sınır kapılarını kaldırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

15 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARARLANACAK

Bu değişiklikten, özellikle Cebelitarık'ta çalışan ve şu anda bölgeye giriş çıkış yaparken bitmek bilmeyen kuyruklarla karşılaşan İspanyol vatandaşları başta olmak üzere 15 bin 500'den fazla kişinin yararlanması bekleniyor. İngiltere'ye bağlı olan ve İspanya ile arasındaki sınır hattını tamamen söken Cebelitarık sınır kontrollerini ise limanında ve havaalanında yapacak.

Gözden Kaçmasınİran-ABD savaşının başından bu yana en ağır saldırılar: Kuveyt büyük hasar aldıİran-ABD savaşının başından bu yana en ağır saldırılar: Kuveyt büyük hasar aldıHaberi görüntüle

Brexit sonrasında geçen sert müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın öne çıkan maddelerini, "İngiliz toprağını İspanya'dan ayıran sınır hattının kaldırılması, İspanya ile Cebelitarık arasındaki insan ve mal dolaşımının önündeki tüm fiziki engellerin sona ermesi, Schengen sınır kontrolsüz geçiş bölgesini, AB Tek Pazarı'nı ve AB Gümrük Birliği'ni de tam güvence altına alması" oluşturdu.

CEBELİTARIK'IN STATÜSÜ

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Bölgesi'nin egemenliği, 1713 tarihli Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. Cebelitarık'ta 1967'de yapılan halk oylamasında yüzde 96 gibi çok büyük bir oranla Cebelitarıklılar, İngiltere'ye bağlılığını yinelemişti.

Haberin Devamı

İngiltere ile İspanya arasında tarih boyunca sorunlu bir yer olan Cebelitarık, 30 Mayıs 1969'da kendi anayasasını yürürlüğe koyup, İngiltere'nin egemenliği altında kalma arzusunu açıkça ortaya koyunca, o dönem İspanya'yı yöneten diktatör Francisco Franco buna cevap olarak aynı yılın 8 Haziran'ında sınır kapısını tamamen kapatmıştı.

Franco'nun, Cebelitarık ile telefon bağlantılarını bile kestiği bu karar, 15 yıl boyunca uygulanmasının ardından Şubat 1985'te sonlandırılmış ve sınır kapısı tekrar açılmıştı. Bu arada 1973'te İngiltere, şimdiki adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da Topluluğa dışişleri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu.

Haberin Devamı

Yarımadada 2002 yılında yapılan referandumda da Cebelitarıklıların yüzde 98,97'si, İngiltere ile İspanya arasında varılan "ortak egemenlik" statüsüne karşı çıkıp, İngiltere'ye bağlılığını bir kez daha göstermişti. İngiltere'nin Brexit ile 31 Ocak 2020'de AB üyesi olmayı sonlandırmasıyla statü krizi yaşayan Cebelitarık için İngiltere, İspanya ve AB arasında yürütülen müzakereler 11 Haziran 2025'te sonuçlanmıştı. Tüm tarafların parlamentolarının onayının ardından imzalanan anlaşma 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Gözden KaçmasınNetanyahunun İsrail seçimlerini kaybetmesi halinde planı hazır: İlgili kurumlara baskı yapmaya başladıNetanyahu'nun İsrail seçimlerini kaybetmesi halinde planı hazır: İlgili kurumlara baskı yapmaya başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Cebelitarık#Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!