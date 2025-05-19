İspanya, İsrail’e uluslararası yarışma yasağı istedi

Haberin Devamı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de bir kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." dedi.

"FİLİSTİN HALKINA EN İÇTEN DAYANIŞMAMIZI GÖNDERİYORUM"

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

İSRAİL'İN EUROVİSİON'A KATILMASI BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

İsrail'in İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision'a katılması, İspanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın talebiyle devlet televizyonu RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında Avrupa Yayın Birliğine (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.

RTVE, tepkisini Eurovision sırasında da ekranlara taşırken, ikinci yarı finalde İsrail'in temsilcisi sahneye çıkacağı sırada RTVE'nin festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." demişti.

EBU, bu ve benzeri ifadelerin final gecesi İsrail'e karşı kullanılması halinde RTVE'yi ceza almakla tehdit ederken, İspanya devlet televizyonu da Eurovision canlı yayınına geçmeden önce "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj paylaşmıştı.

Haberin Devamı

Bu olayların ardından İspanya'da aşırı sağcı Vox partisi, RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez'in istifasını istemişti.

İspanya'da Sumar ittifakının ortaklarından Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partileri ise İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Sanchez'in sadece bu ülkenin Eurovision'dan men edilmesini savunmasını eleştiriyor.