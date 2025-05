İspanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cuerpo CNN TÜRK'e konuştu: Türkiye AB için önemli bir partner

Haberin Devamı

İspanya'nın Ekonomi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Carlos Cuerpo, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. İşte CNN TÜRK kameramanı Caner Emre Kınacı'nın görüntüleriyle Dış Haberler Muhabiri Rabia Asel Atmaca'nın özel röportajı.

Rabia Asel Atmaca: Sayın Bakan İstanbul'a tekrar hoş geldiniz. Röportaja şu soru ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz İspanya geçen yıl Filistin'i devlet olarak tanıdı. Ama şimdi daha çok gerçek adımlar atıldığını görüyoruz hem İsrail'e hem de Filistin'e karşı. Bu saldırılar nasıl sona erecek? İspanya saldırıları durdurmada hangi katkıları sunabilir? Neler söylersiniz?

Carlos Cuerpo: Elbette, dediğiniz gibi, İspanya'nın Filistin devletini tanımasının üzerinden bir yıl geçti. İki devletin uzun vadeli bir çözüm olarak çözümüne dair net bir bahsimiz var. Ve son 12 ayda gördüğümüz şey, daha fazla ülkenin aslında bu cephede de liderliğimizle etkileşime girdiği veya onu takip ettiği. Ve geçen hafta Madrid'de Türkiye de dahil olmak üzere 20 ülkenin katıldığı bir toplantı gördük, onlar da bu çözümü ve Filistin içinde insani yardım alma yeteneği veya olasılığını talep ettiler. Yani İspanya'dan, başkanımızdan bu cephede net bir liderlik var. Ve beklediğimiz şey, tüm taleplerimizin karşılanması. Ve tabii ki insani haklar açısından, dediğim gibi, insani yardım alma, derhal ateşkes yapma ve tekrar, bu iki devletli çözüme doğru gereken adımları atma olasılığıyla başlayarak.

Rabia Asel Atmaca: ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da tüm ülkelere karşı bir ticaret savaşı başlattı ve her ülkeye farklı miktarlarda gümrük vergisi getirdi. Söz konusu savaşın geleceği hakkında neler söylersiniz ve bu Avrupa Birliği ülkelerini nasıl etkileyecek?

Carlos Cuerpo: Bunlar, bu tarife savaşları veya her ne adlandırmak istiyorsak, etrafında çok fazla gürültü ve belirsizlik var. Dün akşam ABD'deki mahkemelerden gelen bazı haberler vardı, temelde bu genel tarifelerin bu aşamada durdurulması gerektiğini söylüyorlardı. Yani çok şey oluyor. Ve dediğim gibi, çok fazla gürültü, çok fazla belirsizlik. Ve Avrupa Birliği'nden ve 27 AB üye ülkesinden gelen ana mesaj, yapıcı bir diyalog, yapıcı bir yaklaşım sergilemek ve ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğimizdir. Adil ve dengeli bir anlaşma istiyoruz. Müzakere ederken, bu tarifelerin çoğunun aslında otomobil şirketleri, çelik ve alüminyum da dahil olmak üzere şirketlerimizi etkilediğini anlamalıyız. Bu yüzden bunları yeniden dengelememiz ve adil ve dengeli bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. En önemli şey bu. Ve aslında bu sadece bizim yorumumuz değil, sadece ekonomik teori, ticaret anlaşmalarının, serbest ticaret entegrasyonunun ekonomilerimiz için iyi olduğunu söylüyor ve biz sadece son haberlerin piyasalardaki etkisine bakmalıyız. Piyasaların yükseldiğini görüyoruz. Bunu dünya çapında büyüme için olumlu yorumluyorlar. Ve bence ilerlememiz gereken yol bu.

Rabia Asel Atmaca: ABD Başkanı vergiler ile Amerika'yı zengin edeceğim diyor? Bu mümkün mü?

Carlos Cuerpo: En başından beri tarifelerin veya parçalanmanın kaybeden bir senaryo olduğunu söylüyoruz. Yani ekonomik açıdan bunu ekonomik teoride görüyoruz, ancak geçmiş bölümlerde de tarifelerin sonunda hem büyümeye hem de ilk etapta tarifeleri gerçekten uygulayan ülkeye zarar verdiğini görüyoruz. Ayrıca ABD'deki reel ekonomide ve finans piyasalarında büyüme veya etki konusunda şüpheler görüyoruz, ancak aynı zamanda ABD ile aktif olarak ticaret yapan ülkeler için, bu durumda, transatlantik ilişki. Yani AB ile ABD arasındaki ilişki, ticaret ve ekonomik anlamda dünyada en önemli olanıdır. Yani temelde, günlük olarak 4,6 milyar avro Atlantik'i geçiyor. Bu, korumamız gereken bir hazine. Ve bu yüzden yapıcı ve adil bir çözüm bulmak için çabalıyoruz, bizimle adil ve dengeli bir anlaşma.

Rabia Asel Atmaca: İspanya, eğitim uçağı olarak Türkiye'nin ürettiği Hürjet'i seçti. Nasıl gidiyor şu an süreç?

Carlos Cuerpo: Biliyorsunuz, yaklaşık bir yıl önce İspanya'da önemli bir toplantı yapıldı. Her iki başkanımızla üst düzey bir toplantı yapıldı, savunma sektörü gibi önemli bir sektörde iş birliğine dair net bir taahhüt vardı. İkimiz için de kilit bir sektör, iş birliğini daha da ileriye götürme taahhüdü. Bu sadece bir proje, ancak eminim ki daha fazlası gelecek. Savunma sektöründe de kilit firmalarımız var hem Navantia gibi gemi yapımında hem Indra gibi teknolojik olarak hem de Airbus ile havacılıkta. Bu yüzden savunma sektöründe bu iş birliğinde ileride büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum.

Rabia Asel Atmaca: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez her zaman iki ülkenin çok iyi ortaklar olduğunu söylüyor. Türkiye ve İspanya ilişkilerini uluslararası ilişkiler, ticaret ve ekonomi konularında nasıl değerlendirirsiniz?

Carlos Cuerpo: Ticarete baktığınızda, bu ilişki son on yılda aslında ikiye katlandığımızı düşünüyorum. Yani mal ticareti açısından aslında iki katına çıktı. İkili ticaret akışlarında 20 milyara ulaştık. Ve her iki başkan da bunu 25 milyara çıkarmayı taahhüt etti. Yani hala geliştirebileceğimiz potansiyelin ne kadar olduğunu düşünüyoruz. Şey, Türkiye, eğer yanılmıyorsam, AB dışında İspanyol ihracatının dördüncü alıcısı. İspanya, Türkiye'deki yatırım açısından beşinci sırada. Finansal kuruluşlarımızdan biriyle ilk yabancı yatırımcıya sahibiz. Yani tekrar ediyorum, her iki ülke arasında kurumsal olarak da politik olarak da çok yakın bir bağ var. Yani bu iyi bir fırsat penceresi. Aslında Türkiye'de halihazırda kurulmuş İspanyol firmalarıyla bir toplantım oldu. Şey, aslında çoğu 2 veya 3 on yıldan fazla bir süredir. Ve bana söyledikleri şey, uzun süreli bir ilişkiye bahse girdikleri ve Türkiye ekonomisine, Türk ekonomisine bahse girdikleriydi. Dayanıklılığına, ölçeğine ve bir platform, bir merkez olarak hizmet etme kapasitesine bahse giriyorlar. Yani yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugün, hem Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşeceğim, bu büyük görevleri daha da ileriye götürebilmek için, yani bizi daha da bütünleştirebilmek için.

Rabia Asel Atmaca: Eklemek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir mesaj var mı?

Carlos Cuerpo: Bence bu, ab tarafında veya ortaklar ağında genişlemeyi umduğumuza dair iyi bir son mesajdı. Dünya çapında serbest ticareti genişletmeyi umuyoruz. Ve Türkiye, hem AB hem de İspanya için önemli bir stratejik ortak. Ve bugün burada bulunmamla yapmak istediğimiz şey bu.