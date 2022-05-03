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İspanya başbakanının cep telefonuna erişilmiş

#İspanya#Başbakan Pedro Sanchez#Casus Yazılım
İspanya başbakanının cep telefonuna erişilmiş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Savunma Bakanı Margarita Robles’in cep telefonlarının, İsrailli NSO Group şirketinin “Pegasus” casus yazılımıyla izlendiği ortaya çıktı.

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İspanyol hükümetinden yapılan açıklamada geçen yıl başbakan ve savunma bakanının mobil telefonlarının hedef olduğu belirtildi. Yetkisiz erişimlerin kimler tarafından yapıldığı açıklanmadı.

İKİ KEZ GİRİŞ YAPILMIŞ

Hükümetin parlamento ile ilişkilerinden sorumlu bakan Felix Bolanos, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Sanchez’in cep telefonuna Mayıs 2021’de iki kez, haziran ayında ise savunma bakanının cihazına bir kez izinsiz giriş yapıldığını açıkladı. İhlaller sonucu önemli miktarda bilginin ele geçirildiğini aktaran Bolanos, ihlallere ilişkin raporların İspanyol Ulusal Mahkemesi’ne ileri soruşturma için iletildiğini aktardı. Bolsanos, “Bunun yasaya aykırı ve yetkisiz bir müdahale olduğuna dair şüphe yok” derken, müdahalenin devlet kurumları dışından geldiğini ve hukuki yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

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#İspanya#Başbakan Pedro Sanchez#Casus Yazılım

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