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İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi yargılandığı davada suçlu bulundu: 9 yıl kamu görevinden men cezası

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#Pedro Sanchez#David Sanchez#Yolsuzluk
İspanya Başbakanı Sanchezin kardeşi yargılandığı davada suçlu bulundu: 9 yıl kamu görevinden men cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 14:49

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi müzisyen David Sanchez, idari usulsüzlüğe karıştığı ve Badajoz İl Konseyinde "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" olarak atanmasını sağladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl kamu görevinden men cezası aldı. David Sanchez hakkında istenen 3 yıl hapis cezasından ise beraat etti.

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Badajoz İl Mahkemesi, Başbakan'ın kardeşi David Sanchez'i idari görevi kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırdı.

Hakkında talep edilen 3 yıl hapis cezasından beraat eden David Sanchez'in aldığı kamu görevinden men cezasına itiraz hakkı var.

Mahkeme, aynı davada yargılanan ve Başbakan Pedro Sanchez'in genel sekreterliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Extremadura Özerk Bölgesi eski lideri Miguel Angel Gallardo'ya da 18 yıl kamu görevinden men cezası verdi.

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KENDİSİNİ ÜST DÜZEY POZİSYONA ALDIRMAKLA SUÇLANIYORDU

Başbakan Sanchez'den dolayı öne çıkan davada, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen "konservatuvar faaliyetleri koordinatörü" atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanmıştı.

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SANCHEZ'İN EŞİNİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya bakan ve dava açma kararı alan İspanyol hakim Juan Carlos Peinado, "kaçma şüphesi" gerekçesiyle Begona Gomez'in pasaportuna geçici olarak el koyulmasına hükmetmişti.

İspanya Başbakanı Sanchezin kardeşi yargılandığı davada suçlu bulundu: 9 yıl kamu görevinden men cezası

Sanchez'in çevresindekiler hakkındaki diğer bir yargılama süreci ise eski başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya karşı yürütülüyor. Zapatero, hakkında açılan soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, belgede sahtecilik, kara para aklama ve nüfuz ticaretiyle suçlanıyor.

Sanchez, aşırı sağcı gruplar ve siyasi partilerce ortaya atılan iddialarla, yakın çevresindekilere karşı yürütülen tüm yargılama süreçlerinin kendisine ve partisine karşı muhalefet partilerince yapılan "lekeleme kampanyası" olduğunu öne sürüyor.

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#Pedro Sanchez#David Sanchez#Yolsuzluk

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