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Haber Giriş: 15.03.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de Corona Virüsü'ne yakalandı

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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de Corona Virüsü'ne yakalandı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Corona Virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya'da Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yapılan Corona Virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Sanchez'in ve Gomez'in durumunun iyi olduğu ve çiftin Moncloa Sarayı’nda kalacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan Corona Virüs testi pozitif çıkmıştı.
İspanya’da 6 bin 391 Corona Virüs vakası tespit edildiği, şu ana kadar 196 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

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