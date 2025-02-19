×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'ın Gazze planına tepki

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Sanchez#Trump
İspanya Başbakanı Sanchezden Trumpın Gazze planına tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 15:42

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yerlerinde etme planını "ahlak dışı" olarak değerlendirdi ve herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurguladı.

Haberin Devamı

Sanchez, İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına bir kez daha açıkça tepki gösteren Sanchez, "Bu ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze Filistinlilere aittir ve gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." dedi.

Sanchez, Filistinlileri yerlerinden edecek herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurguladı.

İspanya Başbakanı, "Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğinin temel olması gerektiğini" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Sanchez#Trump

BAKMADAN GEÇME!