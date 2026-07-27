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İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazzeli çocuklara video mesajla teşekkür

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#Pedro Sanchez#Gazze#Filistin
İspanya Başbakanı Sanchezden Gazzeli çocuklara video mesajla teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 12:33

Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazzeli çocuklara sosyal medyadan video mesajla teşekkür eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler." ifadesini kullandı. Sanchez'in paylaşımı, sosyal medyada büyük destek gördü.

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Sanchez, Gazze'de yaşayan Layan Al Quaqa, Obay Kareem ve arkadaşlarının yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı'nın portresini çizerek İspanya halkına teşekkür etmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Layan ve arkadaşlarına teşekkür eden Sanchez, "Layan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için, ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim. Bu kadar acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. Bu nedenle Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor." dedi.

Sanchez, Gazze'deki çocukların okullarında korkusuzca yeniden resim yapabileceği ve barış içinde yaşayabileceği günlerin en kısa sürede gelmesini umduğunu söyleyerek, "İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler." açıklamasını yaptı.

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SANCHEZ'İN GAZZE'YE DESTEĞİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sanchez'in yaptığı paylaşımı Layan Al Quaqa ve Obay Kareem'in hesaplarıyla ortak paylaşması da büyük beğeni topladı. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkürlerini sundu.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan Sanchez'in duvar resmi ise Filistin'e verdiği siyasi destekle öne çıkan İspanya'ya yönelik anlamlı bir teşekkür olarak yorumlandı.

Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, son dönemde Gazze konusunda attığı diplomatik adımlar ve uluslararası platformlarda sergilediği tutumla dikkat çekiyor. Madrid yönetimi, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrılarının en güçlü savunucularından biri olurken, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin uluslararası platformlarda da aktif bir tutum gösteriyor.

Gazzeli çocukların harabelerin arasında çizdiği portre ile Sanchez'in buna verdiği video yanıtı, Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

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#Pedro Sanchez#Gazze#Filistin

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