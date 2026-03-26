İspanya Başbakanı Sanchez: Ortadoğu’ya her bomba cüzdanlarımıza düşüyor

Sanchez, “Bu gayrimeşru Irak savaşıyla aynı senaryo değil. Daha kötü bir şeyle karşı karşıyayız. Daha geniş ve derin bir etkisi olacak bir savaşla. Bu defaki, bu saçma ve hukuka aykırı bir savaş. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen acımasız bir savaş” diye konuştu.

ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyen Sanchez, “Bazıları dünyayı ateşe verirken diğerlerinin küllerine maruz kalması adil değil. İspanyolların ve diğer Avrupalıların bu yasadışı savaşın masraflarını kendi ceplerinden ödemesi doğru değil” dedi. Sanchez, “Ortadoğu’ya düşen her bomba nihayetinde, şimdiden görmeye başladığımız gibi ailelerimizin cüzdanlarına düşüyor” uyarısını yaptı.