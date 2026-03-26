×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya Başbakanı Sanchez: Ortadoğu’ya her bomba cüzdanlarımıza düşüyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Ortadoğu’daki savaşın 2003 yılındaki Irak işgalinden daha kötü senaryolara yol açtığı uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Sanchez, “Bu gayrimeşru Irak savaşıyla aynı senaryo değil. Daha kötü bir şeyle karşı karşıyayız. Daha geniş ve derin bir etkisi olacak bir savaşla. Bu defaki, bu saçma ve hukuka aykırı bir savaş. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen acımasız bir savaş” diye konuştu.

ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyen Sanchez, “Bazıları dünyayı ateşe verirken diğerlerinin küllerine maruz kalması adil değil. İspanyolların ve diğer Avrupalıların bu yasadışı savaşın masraflarını kendi ceplerinden ödemesi doğru değil” dedi. Sanchez, “Ortadoğu’ya düşen her bomba nihayetinde, şimdiden görmeye başladığımız gibi ailelerimizin cüzdanlarına düşüyor” uyarısını yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!