İspanya Başbakanı Sanchez acil önlemler duyurdu

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İspanya'da hükümet, ülkedeki konut krizine çözüm amacıyla hazırlanan düzenlemelerin Meclis’te reddedilmesinin ardından iki yeni kararnameyi onayladı. Başbakan Pedro Sanchez, erken genel seçim ilanından bir gün sonra gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konut krizini ana gündem maddesi olarak ele aldı.

Başbakanlık konutunda açıklama yapan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetme sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

'BÜYÜK BİR YENİLİK'

Sanchez, yeni düzenlemelerin geçen hafta Meclis’te reddedilen paketlerin temel unsurlarını koruduğunu bildirdi. Bu düzenlemeler kapsamında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlanması için 10 milyar avroluk finansman hattı oluşturulacağını ifade eden Sanchez, bunun büyük bir yenilik olduğunu belirtti.

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Sanchez, paketin toplam 21 başlıktan oluştuğunu vurgulayarak, “Konut krizi ideolojik değil, insani bir mesele. 23 Eylül'de evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olay bir daha tekrarlanmamalı. Alınan önlemler tek başına konut krizini çözemez, benzer sorunlar birçok Avrupa ülkesinde yaşanıyor" açıklamasını yaptı.