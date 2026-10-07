×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya Başbakanı Sanchez acil önlemler duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Pedro Sanchez#Konut Krizi
İspanya Başbakanı Sanchez acil önlemler duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 09:54

İspanya'da Meclis’in konut düzenlemesi önerilerini reddetmesinin ardından Başbakanı Pedro Sanchez 21 maddelik acil önlemler paketi açıkladı. İspanya Bakanlar Kurulu, yeni konut kararnamelerini kabul etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İspanya'da hükümet, ülkedeki konut krizine çözüm amacıyla hazırlanan düzenlemelerin Meclis’te reddedilmesinin ardından iki yeni kararnameyi onayladı. Başbakan Pedro Sanchez, erken genel seçim ilanından bir gün sonra gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konut krizini ana gündem maddesi olarak ele aldı.

Başbakanlık konutunda açıklama yapan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetme sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

İspanya Başbakanı Sanchez acil önlemler duyurdu

'BÜYÜK BİR YENİLİK'

Sanchez, yeni düzenlemelerin geçen hafta Meclis’te reddedilen paketlerin temel unsurlarını koruduğunu bildirdi. Bu düzenlemeler kapsamında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlanması için 10 milyar avroluk finansman hattı oluşturulacağını ifade eden Sanchez, bunun büyük bir yenilik olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Sanchez, paketin toplam 21 başlıktan oluştuğunu vurgulayarak, “Konut krizi ideolojik değil, insani bir mesele. 23 Eylül'de evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olay bir daha tekrarlanmamalı. Alınan önlemler tek başına konut krizini çözemez, benzer sorunlar birçok Avrupa ülkesinde yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

Gözden KaçmasınABDden veba uyarısı: Rusyayı terk edinABD'den veba uyarısı: Rusya'yı terk edinHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHusilerden Riyada balistik füze saldırısı: Aden Havalimanında yolcular tahliye edildiHusilerden Riyad'a balistik füze saldırısı: Aden Havalimanı'nda yolcular tahliye edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Pedro Sanchez#Konut Krizi

BAKMADAN GEÇME!