İspanya alarmda! Mavi ejderha plajları kapattı

Haberin Devamı

İspanya, plajların bir bir kapanmasına neden olan istilacı tür "mavi ejderha" sebebiyle alarma geçti.

Zehirli iğnesiyle ölümcül olabilen bu deniz canlısı, art arda görülmesinden sonra bir plajın daha kapatılmasına yol açtı.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki Costa Blanca plajında denize girmenin yasaklanmasının ardından bu tür La Cantería plajında da görüldü.

Akdeniz'de görülen Glaucus atlanticus adıyla bilinen bu deniz canlıları, İspanya'daki sahillerde kırmızı bayrakların çekilmesine neden oldu.

"OKYANUSUN EN GÜZEL KATİLİ"

Mavi ejderhalar, “Okyanusun en güzel katili” olarak adlandırılmasının yanı sıra Portekiz'e ait batık savaş gemilerinin zehirleriyle besleniyor. Bu zehirleri vücutlarında depolayan mavi ejderhalar, daha sonra zehri dönüştürüyor. Böylece kendi boyutunun 300 katı büyüklüğündeki avlarını felç edebiliyor. Uzmanlara göre, bu süreç mavi ejderhanın zehrini daha güçlü hale getiriyor.

Haberin Devamı

Bir kişinin bu canlıya dokunması ya da üzerine basması halinde, acı verici toksinler cilde nüfuz ediyor. Sokmanın ardından mide bulantısı, ağrı, kusma ve bazı durumlarda tehlikeli alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.

Çoğu vakada ölümcül olmayan sokmalar, özellikle alerjisi olan kişiler, çocuklar, kalp ya da solunum rahatsızlığı bulunan bireyler için risk taşıyor. Birden fazla sokulma vakası ise ölümcül olabiliyor.

BELEDİYE MECLİSİ UYARDI

La Cantería plajının bulunduğu Guardamar ilçesinde, Belediye Meclisi tarafında turistlere “aşırı dikkatli olun” uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Bu hayvan sizi ısırırsa, bölgeye tuzlu su dökün, soğuk bir bez uygulayın ve plaj cankurtaran merkezine gidin” denildi.

Guardamar Belediye Başkanı Jose Luis Saez, X hesabından yaptığı açıklamada, “Guardamar plajlarında kırmızı bayrak çekildi. Plajlarda mavi ejderha olarak bilinen Glaucus atlanticus türünden iki canlı görüldü. Parlak rengine ve küçük boyutuna rağmen, bu hayvandan uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Belediye ayrıca, akıntılarla kıyıya sürüklenen yeni canlıların tespit edilmesi için önleyici operasyon başlattı. Halktan, bu canlıları gördüklerinde dokunmamaları ve hemen yetkililere haber vermeleri istendi.

Haberin Devamı

Uyarılara rağmen, plajlarda denize girdiği bildirildi.