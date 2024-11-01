İspanya ağır yaralı! 3 gün yas ilan edildi

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Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu Valencia’da 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valencia’nın ardından selden en büyük zarar gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklandı. Yetkililer, felakette 158’e yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valencia bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bilgisini de paylaştı. Bu bölgede 1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın ise otoyollarda terk edilmiş şekilde beklediği belirtildi. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

‘AB’DEN YARDIM İSTEYEBİLİRİZ’

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara “tedbiri elden bırakmayın” çağrısı yaptı. Sanchez “Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor. Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkânlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği’nden de yardım isteyeceğiz” dedi.

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TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, İspanya’da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu aktardı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

5 BİN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Sel sularının sürüklediği 5 binden fazla araç hurdaya döndü. Otoyol ve demiryolu üzerindeki araçlar nedeniyle bazı bölgelere hâlâ ulaşım sağlanamıyor.