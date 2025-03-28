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İslamofobi sembolü: Hegseth’in kolunda ‘kâfir’ dövmesi

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#Pete Hegseth#ABD#İslamofobi
İslamofobi sembolü: Hegseth’in kolunda ‘kâfir’ dövmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında ABD askerleriyle birlikte spor yaparken çekilen görüntülerine yer verdi.

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Görüntülerde Hegseth’in koluna yeni bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Hegseth’in sağ pazusunun alt kısmına Arapça “kâfir” yazan bir dövme yaptırdığı dikkat çekti. Vücudunda çok sayıda dövme bulunan ve göreve gelmeden önce bu konuda Amerikan medyasının yakın incelemesine alınan Hegseth’in kısa süre öncesine kadar dolaşımda olan fotoğraflarında bu dövme bulunmuyordu.

Bu nedenle Hegseth’in dövmeyi bakanlığı sırasında yaptırmış olabileceği değerlendiriliyor. Kâfir yazılı dövmelerin Batı’da özellikle İslam karşıtı aşırı sağcılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Hegseth’in vücudunda Haçlılara ait “Kudüs Haçı”, yine Haçlı Seferleri’nin sloganlarından olan ve “Tanrı böyle buyurdu” anlamına gelen Latince “Deus Vult” ifadesi, Irak’ta görev yaparken kullandığı AR-15 tüfeği ile ABD bayrağı gibi Hıristiyan milliyetçi simgelerin dövmeleri bulunuyor.

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#Pete Hegseth#ABD#İslamofobi

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