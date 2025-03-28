İslamofobi sembolü: Hegseth’in kolunda ‘kâfir’ dövmesi

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Görüntülerde Hegseth’in koluna yeni bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Hegseth’in sağ pazusunun alt kısmına Arapça “kâfir” yazan bir dövme yaptırdığı dikkat çekti. Vücudunda çok sayıda dövme bulunan ve göreve gelmeden önce bu konuda Amerikan medyasının yakın incelemesine alınan Hegseth’in kısa süre öncesine kadar dolaşımda olan fotoğraflarında bu dövme bulunmuyordu.

Bu nedenle Hegseth’in dövmeyi bakanlığı sırasında yaptırmış olabileceği değerlendiriliyor. Kâfir yazılı dövmelerin Batı’da özellikle İslam karşıtı aşırı sağcılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Hegseth’in vücudunda Haçlılara ait “Kudüs Haçı”, yine Haçlı Seferleri’nin sloganlarından olan ve “Tanrı böyle buyurdu” anlamına gelen Latince “Deus Vult” ifadesi, Irak’ta görev yaparken kullandığı AR-15 tüfeği ile ABD bayrağı gibi Hıristiyan milliyetçi simgelerin dövmeleri bulunuyor.