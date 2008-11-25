İslami vakfa terör suçlaması

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11 Eylül 2001'den bu yana açılan en büyük "terörizme destek" davasında karara varan jüri, "Kutsal Diyar Kalkınma ve Yardım Vakfı"nı, hakkındaki 108 suçlamadan suçlu buldu.

Yargıç Jorge A. Solice'in, yeniden görülen davada, 8 gün süren değerlendirmelerin ardından jürinin kararını açıklaması üzerine, mahkeme salonunda bulunan sanık yakınlarının tepki gösterdikleri belirtildi.

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından olan vakıf, Filistin'deki Hamas örgütüne 12 milyon dolardan fazla destek vermekle suçlanıyordu.