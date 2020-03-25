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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

İslamabad'da hastanelerin 'ayakta tedavi hizmetleri' askıya alındı

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İslamabad'da hastanelerin 'ayakta tedavi hizmetleri' askıya alındı
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Pakistan'da hükümet, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başkent İslamabad'daki tüm hastanelerde "ayakta tedavi hizmetlerinin" askıya alındığını açıkladı.

Yetkililer, şehir içi, bölge ve eyaletler arası toplu taşıma araçlarının kullanılmasının yasaklandığını belirterek, metro hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini ancak yolcular arasında da bir koltuk mesafe olacağını bildirdi.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İslamabad'daki tüm hastanelerde ayakta tedavi hizmetlerinin askıya alındığını belirten yetkililer, hastanelerin acil servisinin çalışmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Hükümet, başkentte tüm kamusal ve özel yerlerde sosyal ve dini her türlü toplantıyı da yasakladı.

Pakistan'da şimdiye dek 972 kişide yeni tip Corona Virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

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