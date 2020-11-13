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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 01:41 | Son Güncelleme:

İslam karşıtlığına ünlü siyasetçiden sert tepki

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İslam karşıtlığına ünlü siyasetçiden sert tepki
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Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor" dedi.

Jean-Luc Melenchon, BFMTV kanalında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi. Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.

"Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor" diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.

2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı için 150 bin Fransız'ın imzasını topladığını ifade eden Melenchon, terörle mücadelede yöntemin değişmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa'da son dönemde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oluyor.

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