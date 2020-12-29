İslam karşıtı PEGIDA'dan çirkin provokasyon!

Medeniyetten dem vuran Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi bulunan ve İslam düşmanı olarak bilinen PEGIDA (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar), Hollanda'da çirkin bir provokasyona imza attı. Her fırsatta İslam'a karşı nefret eylemleri gerçekleştiren hareket, yaklaşık 100 camiye Kuran-ı Kerim'in ayaklar altına alındığını gösteren provokatif içerikli yılbaşı tebrik kartı gönderdi. Posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden Kuran-ı Kerim'i çiğneyen kadın ayakkabısı figürünün üzerinde 'Yeni yılda bol şanslar' yazılı kartpostal çıktı. Birçok caminin yetkilisi olaya tepki göstererek, PEGIDA hareketini polise şikayet etti.



PEGIDA’NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL



İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ramazan Ayı'nda Diyanet Vakfı'na ait Ulu Cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir hak olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.