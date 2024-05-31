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İslam karşıtı konuşmalarıyla tanınan Alman politikacıya bıçaklı saldırı

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#ALMANYA#Bıçaklı Saldırı#Michael Stürzenberger
İslam karşıtı konuşmalarıyla tanınan Alman politikacıya bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 15:14

Aşırı sağcı politikacı Michael Stürzenberger Almanya’da bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

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İslam karşıtı konuşmalarıyla bilinen aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger, bugün Almanya’nın Mannheim kentindeki eylemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda biri polis olmak üzere yaralılar olduğu ve polisin saldırganı vurarak yaraladığı açıklandı.

Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) 2013-2016 yılları arasında lideri olan aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger ile Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden bazı kişiler bugün Mannheim kentinde eylem düzenledi. Eylem sırasında bıçaklı bir saldırgan, Stürzenberger ile BPE hareketinden bazı kişilere saldırarak yaraladı, sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı sırada polis tarafından vurulduğu görüldü.

İslam karşıtı konuşmalarıyla tanınan Alman politikacıya bıçaklı saldırı

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Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden olaya ilişkin yapılan açıklamada Michael Stürzenberger, bir polis ve bazı BPE hareketinden kişilerin bu sabah saatlerinde Mannheim’da bıçaklandığı belirtildi.

Mannheim polisi olayla ilgili açıklamasında “Bugün saat 11.35 sıralarında Mannheim'daki pazar meydanında çok sayıda kişiye saldırı düzenlendi. Bir kişinin çok sayıda kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanmaların boyutu ve ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi. Daha sonra saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı. Bunun sonucunda saldırgan da yaralandı. Kurtarma ve acil durum hizmetlerinin yanı sıra kurtarma helikopteri de görev başında. Halk için herhangi bir tehlike yoktur. Kurpfalzkreisel ile Paradeplatz arasındaki demiryolu trafiği bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı” dedi.

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#ALMANYA#Bıçaklı Saldırı#Michael Stürzenberger

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