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İslam karşıtı Alman faşistler minare, ezan ve başörtüsüne yasak istedi

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#Almanya#Ezan#ABD
İslam karşıtı Alman faşistler minare, ezan ve başörtüsüne yasak istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:00

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel, hafta sonu Riesa’da yapılan kurultayda açıklanan parti programında İslam karşıtı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Weidel, minare, ezan ve başörtüsüne yasak getirilmesini istedi. AfD’nin seçim programında yer alan bazı vaatler ve talepler şöyle:

- “Minare inşa edilmesi ve ezan okunması yasaklanmalı. Başta okullar olmak üzere kamuya açık yerlerde başörtüsü takmak yasaklanmalı” denildi.

- Ayrıca ebeveynlerden biri Alman vatandaşı olanların Almanya’da dünyaya gelen çocuklarına Alman vatandaşlığı verilmesi ve diğer göçmen kökenlilerin çocuklarına Alman vatandaşlığı yolunun kapatılması da programda yer aldı.

- Almanya’da enerji tüketiminin yüzde 60’ı rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiden sağlandığı halde, Weidel, doğaya zarar verdikleri gerekçesiyle türbinleri sökeceklerini açıkladı.

- Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasını, Çin ve ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini, mecburi askerlik hizmeti uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini içeren programda NATO’ya alternatif olarak Avrupa’nın kendisinin özel bir “askeri güç” oluşturması da yer aldı.

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#Almanya#Ezan#ABD

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