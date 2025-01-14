İslam karşıtı Alman faşistler minare, ezan ve başörtüsüne yasak istedi

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Weidel, minare, ezan ve başörtüsüne yasak getirilmesini istedi. AfD’nin seçim programında yer alan bazı vaatler ve talepler şöyle:

- “Minare inşa edilmesi ve ezan okunması yasaklanmalı. Başta okullar olmak üzere kamuya açık yerlerde başörtüsü takmak yasaklanmalı” denildi.

- Ayrıca ebeveynlerden biri Alman vatandaşı olanların Almanya’da dünyaya gelen çocuklarına Alman vatandaşlığı verilmesi ve diğer göçmen kökenlilerin çocuklarına Alman vatandaşlığı yolunun kapatılması da programda yer aldı.

- Almanya’da enerji tüketiminin yüzde 60’ı rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiden sağlandığı halde, Weidel, doğaya zarar verdikleri gerekçesiyle türbinleri sökeceklerini açıkladı.

- Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasını, Çin ve ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini, mecburi askerlik hizmeti uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini içeren programda NATO’ya alternatif olarak Avrupa’nın kendisinin özel bir “askeri güç” oluşturması da yer aldı.