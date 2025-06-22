İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul Deklarasyonu'nu yayınladı

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Deklarasyonda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü aç bırakma politikasına dikkat çekilerek, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması ve derhal ateşkes yapılması gerektiği bildirildi.

İstanbul Deklarasyonu'nda, İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları da kınandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bölgede istikrar ve barış için girişimlerini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, İran'a yönelik saldırıların durdurulması talep edildi.

Deklarasyonda ayrıca Pakistan ile de dayanışma mesajı verilerek, İslamabad ve Yeni Delhi hükümetlerinin İndus Suları Anlaşması'na uyması istendi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin önemine dikkat çekilen deklarasyonda, Bakü yönetimine destek verildi.

İRAN ÖZEL OTURUM TALEP ETTİ

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.

Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık etti.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.