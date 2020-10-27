İslam âleminden tepki yağıyor! Macron'a öfke

Fransa’da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Türkiye dışında da pek çok Müslüman ülke ve kuruluşun sert tepkisine neden oldu. Başlıca mesajlar şöyle:

‘POLİTİKA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan açıklamada, Fransa’ya, İslam’ı hedef alan ve dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Hz. Muhammed’in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sistematik saldırıyı kınıyoruz” denildi.

‘İSLAMOFOBİ CESARETLENDİRİLDİ’

Pakistan Başbakanı İmran Han, Macron’un İslam’a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi’yi cesaretlendirdiğini söyledi. Macron’un aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını belirten Han, “cehaleti temel alan” Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi’ye ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti. Han ayrıca, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’den İslamofobi ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin yasaklamasını talep etti. Bu arada Pakistan parlamentosu, hükümeti, Paris büyükelçisini geri çekmeye ve Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı.

‘ULVİ DEĞERLERE ZARAR VERİYOR’

Katar Üniversitesi, “İslam dininin ve sembollerinin kasıtlı suistimali” gerekçesiyle Fransız Kültürü Haftası’nı süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Üniversite açıklamasında, “İslami değerlerin, sembollerin ve inançların aşağılanması ya da ihlali kesinlikle reddedilmektedir. Bu tür hakaretler, evrensel insani değerlere ve toplumların ulvi değerlerine zarar veriyor” denildi. Katar’ın perakende zincirleri, Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılacağını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’DA BOYKOT ÇAĞRISI

Suudi Arabistan’da bir Fransız süpermarket zincirinin boykot edilmesi çağrısı sosyal medyada en çok kullanılan ikinci etiket oldu. Suudi sosyal medyasındaki bu tepkiye rağmen, Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Suudi televizyonu MBC’ye verdiği mülakatta, “Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya” çağırdı.

KUVEYT DIŞİŞLERİ KINADI

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ve Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) ile bazı milletvekilleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarını ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı. Kuveyt’teki 70’den fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim’den itibaren raflardan Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurdu.

‘SADECE AŞIRICILIĞI BESLER’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa’yı aşırıcılığı beslemekle itham etti. Zarif, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Müslümanlar -sömürgeci rejimlerin güçlendirdiği ve kendi müşterileri tarafından ihraç edilen- ‘nefret kültü’nün birincil kurbanlarıdır. Aşırıcıların iğrenç suçları için 1.9 milyar Müslüman ve kutsallarına hakaret etmek ifade özgürlüğünün fırsatçı bir şekilde kötüye kullanımıdır. Bu, sadece aşırıcılığı besler” dedi.

‘PLANLI BİR KAMPANYA BU’

Mısır’da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, “İslam’ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber’e karşı maksatlı bir saldırıyla başlayan kaos yaratma konusunda planlı bir kampanyaya tanık oluyoruz” diye açıklama yaptı.