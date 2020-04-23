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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

İskoçya’da koronavirüse yakalanan prematüre bebek iyileşti

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İskoçya’da koronavirüse yakalanan prematüre bebek iyileşti
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İskoçya'da 26 Mart’ta doğduktan hemen sonra yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Peyton adlı prematüre bebeğin virüsü yendiği açıklandı.

 

İskoçya’da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken koronavirüse (Covid-19) yakalanan prematüre bebeğin iyileştiği belirtildi.Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire’nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken koronavirüse yakalanmasının ardından iyileşti. 26 Mart’ta doğan Peyton doğduğunda 1.5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton'un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü “en kötü şeylerden” biri olarak anlattı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton’ın ülkede koronavirüse yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.

 

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