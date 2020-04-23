İskoçya’da koronavirüse yakalanan prematüre bebek iyileşti

İskoçya’da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken koronavirüse (Covid-19) yakalanan prematüre bebeğin iyileştiği belirtildi.Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire’nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken koronavirüse yakalanmasının ardından iyileşti. 26 Mart’ta doğan Peyton doğduğunda 1.5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton'un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü “en kötü şeylerden” biri olarak anlattı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton’ın ülkede koronavirüse yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.