İskoçya’da akılalmaz bir olay yaşandı, tacize uğrayan kadını köpek kurtardı

İskoçya’nın Aberdeen şehrinde meydana gelen akılalmaz olayın, köpeğin sahibi olan Liam Gove adlı kişinin eve kız arkadaşını davet etmesi ve tartışmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Habere göre Gove kız arkadaşıyla tartışırken köpeği ‘bir anda ortaya çıktı’ ve kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı feci bir şekilde ısırdı.



İngiliz basınında çıkan habere göre Bull terrier cinsi köpek sahibi Liam Gove’u o kadar sert ısırdı ki tedavi için iki gün hastanede yatması gerekiyor.



Yetkililer Gove’un kız arkadaşına sert bir şekilde vurduğunu, ağzından ve burnundan kan gelen kadının bağırdığını ve köpeğin buna tepki vermiş olabileceğini söyledi. Yetkililer ayrıca kadının kan kokusunun da saldırıyı tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.



Olay İskoçya ve İngiltere'de gündem oldu ve köpek sosyal medyada kahraman ilan edildi.