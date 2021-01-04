İskoçya ay sonuna kadar karantinaya giriyor
Dünyayı sarsan koronavirüs, İskoçya'da da yeni önlemlerin alınmasına sebep oldu. Ocak ayı sonuna kadar karantina uygulama kararı verildi.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren İskoçya’da kısmi sokağa çıkma yasağının süresi artırılacak. İskoç bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamasının Ocak ayının sonuna kadar uygulanacağı ifade edildi.
Önlemler kapsamında ibadet yerlerinin kapatılacağı, toplu spor faaliyetlerinin yasaklanacağı ve okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle