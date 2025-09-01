İskoç kardeşlerin Pasifik rekoru

Haberin Devamı

Üç İskoç kardeş, dünyanın en büyük okyanusu Pasifik’i duraksamadan ve destek almadan kürekle geçen en hızlı ekip oldu. Ewan, Jamie ve Lachlan Maclean kardeşler Peru’dan Avustralya’ya 14 bin 500 KM’lik yolculuğu 139 günde tamamladı. Böylece 2014’te Şili’den Avustralya’ya tek başına kürek çeken Rus Fedor Konyukhov’un rekorunu kırdılar.

DÖRT AYDA GEÇTİLER

Nisan ayında Peru’nun başkenti Lima’dan yola çıkan Edinburgh’lu kardeşlerin hedefi Sydney’e ulaşmaktı ancak fırtınalar nedeniyle Cairns’e yöneldiler. Üç kardeş, yolculuk sırasında deniz tutması, erzak sıkıntısı ve tropikal fırtınalarla mücadele ettiler. Kardeşlerden Lachlan bir gece dev bir dalgayla denize sürüklenirken, Ewan’ın müdahalesiyle hayatta kaldığını anlattı. Yolculuğun son saatlerinde Instagram’dan yanaşacakları limana seslenen üç kafadar, “Pizza ve bira var mı? Tekrar ediyorum, pizza ve bira var mı?” mesajıyla destekçilerine esprili bir gönderme yaptı. Kendi tasarladıkları, karbon fiberden üretilmiş ve Formula 1’den esinlenen tekneleri Rose Emily ile yola çıkan ekip, karaya vardıklarında gayda çalıp İskoçya, Avustralya ve Birleşik Krallık bayraklarıyla kutlama yaptı.

TEK AMAÇ REKOR DEĞİL

Maclean kardeşler, yolculukla yalnızca bir rekor kırmayı değil, aynı zamanda Madagaskar’da temiz içme suyu projeleri için 1 milyon Sterlin bağış toplamayı amaçladı. Şu ana kadar 850 bin sterlinden fazla fon toplandı.