İskoç bilim insanları kanıtladı: Maske % 99.9 koruyor

Evet belki bunaldık, belki sıkıldık. Yüzümüzde maskeyle dolaşmak, rahat yürüyememek, kolay nefes alamamak çoğumuzu rahatsız ediyor. Ama uzmanlar her fırsatta maskenin aşıdan çok daha koruyucu olduğunu tekrarlıyor ve virüs tamamen yok olmadan maske takmaya devam etmemizi salık veriyor. Bu tavsiyenin ne kadar yerinde olduğunu İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yapılan araştırma bir kez daha kanıtladı. Tüm dünya umutla koronavirüs aşılarının başlamasını bekliyor.

Şu ana kadar dünya genelinde geliştirilen aşıların koruyuculuğu, yapılan çalışmalarda en fazla yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Bu araştırma ise maskenin koronaya karşı koruyuculuğunun yüzde 99.9 olduğunu ortaya koydu. Royal Society Open Science isimli dergide yayınlanan araştırma Edinburgh Üniversitesi’nde gerçekleşti. Mühendislik fakültesinde yapılan ve akışkan dinamiği alanında uzman bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada maske takmanın, koronavirüse sebep olan ve konuşurken ya da öksürüldüğünde ortaya çıkan damlacıkların yayılımını yüzde 99.9 oranında azalttığı tespit edildi.

RİSK 10 BİN KAT ARTIYOR

Laboratuvar ortamında gerçek insanlar üzerinde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanı Ignazio Maria Viola, “Yüz maskelerinin potansiyel olarak virüs yayan damlacıkları dramatik bir şekilde azalttığına şüphe yok” dedi. Bilim insanları, “Denemelerimizde maske olmadan öksüren bir adamdan 2 metre uzakta duran bir kadın, maske takan ama sadece yarım metre uzaklıkta olan bir adamdan yaklaşık 10 bin kat daha çok damlacığa maruz kalıyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’nin bulaşmasındaki ana unsur olan 170 mikrondan büyük damlacıkları merkeze aldı” dedi.