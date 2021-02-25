İşkenceciye hapis

Almanya’nın Koblenz kentindeki Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratına çalışan Eyad el Garib’i (44) insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan suçlu bularak, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık, sanık hakkında 5.5 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Mahkeme gerekçeli kararında, Almanya’ya kaçtıktan sonra tutuklanan Garib’in 1996 yılında Suriye istihbaratında çalışmaya başladığını belirtti. Sanığın, 2011 yılında başlayan gösterilere katılanları işkence göreceklerini bildiği halde tutuklayarak hapishaneye götürdüğü kaydedildi.

Eyad el Garibi’nin Suriye istihbaratında alt rütbeli olduğu ifade edilirken, cezaevine götürmek üzere gözaltına alınan 30 göstericiyi polis aracında dövdüğü de mahkemenin kararında belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, verilen cezayı “tarihi bir karar” olarak niteledi.