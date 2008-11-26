İşkenceci 3 polise hapis cezası

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İspanya'nın kuzeydoğusundaki Barcelona kentinde, Rumen göçmene işkence yaptığı belirlenen 3 polis memuru, 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Barcelona Mahkemesi, 27 Haziran 2006 tarihinde hata sonucu gözaltına alınan 28 yaşındaki bir Romanya vatandaşı göçmene kötü muamele ve işkence yapıldığı gerekçesiyle Katalan Özerk Yönetimi'ne bağlı 3 polise 6 yıl 7 ay hapis, 1 polise 2 yıl hapis ve 1 polise de para cezası verildiğini açıkladı.



Bir hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak yapılan soruşturmada, Luican P. adlı genci evinden çıkarken gözaltına alan Katalan polisinin, Rumen göçmenin boğazından sıkarak başını asfalta sürttüğü, vurduğu, hakaret ettiği belirtildi.



Bir gece gözaltında tutulan ve daha sonra "özür dilenerek" serbest bırakılan göçmenin gözaltı süresince de dövüldüğü, hatta ağzına silah dayandığı ortaya çıktı. Rumen genç, 4 ay önce İspanya'yı terk ederek ülkesine geri dönerken, İspanya'ya bir daha gelmek istemediğini söyledi.



İspanya'da polisin işkence yaptığı vakalara geçmişte de rastlanırken, sadece Katalonya bölgesinde 1997 yılında 1 polis 3 yıl hapis, 2003 yılında 4 polis 2 yıl hapis, bu yılın Mart ayında da 1 polis 6 ay hapis cezası almıştı.