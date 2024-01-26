İşkence gibi idamdan kan donduran detaylar! Odadaki herkes şoke oldu, dakikalarca kıvrandı...

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İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de dün akşam bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi.



Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı. “Nitrojen hipoksisi” olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.

'SANİYELER İÇİNDE BİLİNCİNİ KAYBEDECEK' DEMİŞLERDİ, BAYILMASI 7 DAKİKA SÜRDÜ

İdama tanıklık eden görgü tanıklarının ifadeleri bugün dünya basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

İngiliz Dailymail gazetesinin 'korku filmine' benzettiği idam tam 22 dakika sürdü. 58 yaşındaki hükümlü infaz odasında yatağa bağlanmış, yüzünde maske takılı olarak görüldü.

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Uzmanlar idam öncesi yaptıkları açıklamalarda mahkumun gazı soluduktan saniyeler sonra bilincini kaybedeceğini söylemişlerdi ancak Smith'in bayılması 7, öldüğünün ilan edilmesi ise 15 dakika sürdü.



Görgü tanıkları mahkumun ölmeden önce 10 dakika boyunca kıvrandığını ve nefes nefes kaldığını anlattı. İdamı izleyen 5 gazeteciden biri olan Lee Hedgepeth BBC'ye yaptığı açıklamada "Daha önce dört idamda bulundum ve Kenneth Smith'in nitrojen gazına tepki verdiği şekilde çırpınan bir mahkum görmedim. Odada başka medya tanıkları da vardı, başka infazlara tanık olan insanlar da vardı ve sanırım infazın ne kadar şiddetli olduğu konusunda herkes büyük bir şok yaşadı" ifadelerini kullandı.

KARISI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ! SON SÖZLERİ BUNLAR OLDU...

Smith'in karısı Deanna infazı bir metre uzaklıktaki bir sandalyede izledi. Saat 7.53'te maskesine gaz verilmeye başlandıktan sonra mahkûm gülümsedi, ailesine başıyla selam verdi, karısına elleriyle kalp işareti yaptı, son sözleri ise şunlar oldu:

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'Bu gece Alabama insanlığın bir adım geriye gitmesine neden oldu. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Sevgi, barış ve ışıkla ayrılıyorum. '



SAVCI 'ADALET YERİNİ BULDU' DEDİ, BM'DEN SERT TEPKİ

Alabama Eyalet Savcısı Steve Marshall idam sonrası Elizabeth Sennett cinayetini detaylı olarak anlattı ve “Adalet yerini buldu” dedi:



“Bu gece aynı zamanda ülkede ve dünyada nitrojen hipoksisinin infaz yöntemi olarak kullanıldığı bir ilk oldu. İnfaz yöntemine izin veren yasa 2018 yılında yürürlüğe girdi, etkili ve insani bir infaz yöntemi olması amaçlanmıştı ve artık kanıtlandı.”

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk adına ise “Türk, bu yeni ve denenmemiş azot gazıyla boğma yönteminin işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye yol açabileceği yönündeki ciddi endişelere rağmen, Kenneth Eugene Smith'in Alabama'da idam edilmesinden derin üzüntü duymaktadır” açıklaması yapıldı.



DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ



1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.



Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.