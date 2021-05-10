‘İsim değişikliği kararı almadım’

Tatar öneriyi Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yaptığına dikkat çekerek, “Saygı duyuyorum, ancak benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil, konu birinci dereceden Bakanlar Kurulu’nu ilgilendirir” dedi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı şehidi Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin yaşatılmasına da büyük önem verdiğini belirten Tatar, “Vakıf yönetimi, konuyu ziyareti sırasında yeniden gündeme getirdi. İsim değişikliğinin, Ercan isminin bir diğer havalimanımız Geçitkale’ye verilmesi gibi bir formülle hayata geçebileceğini, ancak bu kararın Sivil Havacılık Kurumu gibi ilgili kesimlerin görüşlerinin alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini dile getirdim. Benim isim değişikliği kararı almam söz konusu değildir. Maalesef bazı kesimler, şehidimiz Fehmi Ercan ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük isimleri üzerinden beni yıpratmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içindeler” dedi.

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