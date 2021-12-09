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Işık festivali Fransa sokaklarını süsledi

#Lyon#Işık Festivali#FRANSA
Işık festivali Fransa sokaklarını süsledi

Fransa’nın Lyon kentinde ışık festivalinin başlaması ile sokaklar rengarenk ışıklarla süslendi.

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Fransa’nın Lyon kentinde gelenekselleşen ışık festivali dün gece başladı. Kentin değerli yapıları, parklar ve çeşmelere rengarenk yansıtıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde, izleyicilere görsel şölen sunuldu. Işıkların binaların dış cephelerinde göz alıcı görsellerin oluşturulduğu festival 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Geçen yıl Kovid-19 nedeni ile iptal edilen festivale bu yıl ise yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Işık festivali Fransa sokaklarını süsledi

IŞIK FESTİVALİ NASIL GELENEKSELLEŞTİ?

Rivayete göre, 1643 yılında Lyon’da büyük bir veba salgını başlarken, bu durumdan kurtulmak için Hz. Meryem’e dua eden Lyon halkı duaları kabul edildiğine inanıyor. Teşekkür etmek için Hz. Meryem’e heykel yaptıran Lyon halkı ise hava koşulları nedeni ile töreni gerçekleştiremedi.

Bu nedenle Lyon halkı, her yıl 8 Aralık’ta evlerinin önüne mum yakmaya devam etse de belediye 1989 yılında bir ışık festivali gerçekleştirdi. Belediyenin bu gösterisi ise festival gelenekselleşerek her yıl geniş katılımlarla düzenlendi.

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#Lyon#Işık Festivali#FRANSA

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