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IŞİD Irak'taki bazı bölgelerde saldırılarını artırdı

#Irak#Dünya#Ortadoğu
IŞİD Iraktaki bazı bölgelerde saldırılarını artırdı

Irak'ın kuzeyinde, Bağdat ve Erbil arasındaki ihtilaflı bölgelerde IŞİD, son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdı. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, IŞİD'in bir kasabayı da kontrol altına aldığını söyledi; ancak henüz resmen teyit edilmedi.

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4 Aralık'ta Mahmur yakınlarındaki bir köyde 10 peşmerge ile üç sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan IŞİD saldırıları, aynı bölgede devam etti.

Kara Salem yakınlarında Pazar günü gerçekleştirdiği saldırısında da biri sivil en az beş kişi hayatını kaybetti. Peşmerge İşleri Bakanlığı, saldırıda bazı askerlerinin öldüğünü açıklasa da sayı vermedi. Bir Peşmerge komutanı, IŞİD militanlarının vur-kaç taktiği uygulayarak Peşmerge'nin konuşlandığı bölgelere saldırdığını söyledi:

"Alanı uzun süre tutmaktan kaçınıyorlar. Biz de daha fazla saldırıyı engellemek için takviye kuvvet getirdik."

Erbil'deki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat'taki merkezi yönetim arasında ihtilaflı olan bölgelerde Peşmerge'ye destek kuvvet olarak Irak Güvenlik Güçleri de konuşlandırıldı.

Reuters'a konuşan Irak güvenlik yetkilileri, Luhaiban kasabasına giren IŞİD'in bölgede kontrolü ele aldığını söyledi; ancak bu iddia resmi kaynaklarca henüz teyit edilmedi. Bu bölgede son dönemde IŞİD saldırıları artmış olsa da, Luhaiban kasabası Kerkük-Erbil arasındaki ana yol üzerinde ve örgütün bu yol üzerindeki bir yerleşim yerini kontrol altına alması, bugüne kadar pek görülmemiş bir durum.

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TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, 4 Aralık'a Mahmur yakınlarında yapılan saldırının ardından "Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir." açıklaması yaptı.

 

 

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