İşiba yüksek perdeden girdi: ‘Doğu Asya yeni Ukrayna olmasın’

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Ekonomiden güvenliğe birçok konuda açıklamalar yapan Japon Başbakanı, diplomasi ile savunmada “dengeli düzlem” seyredileceğini belirterek Çin, Rusya ve Kuzey Kore’den gelebilecek tehditlere karşı Japonya-ABD ittifakı çerçevesinde askeri kapasitelerin güçlendirileceğini söyledi. Japonya’nın etrafındaki güvenlik ortamının, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana “en şiddetli ve karmaşık” düzeyde olduğunu vurgulayan İşiba, “Birçok kişi bugünün Ukrayna’sının yarının Doğu Asya’sı olabileceğinden korkuyor. Caydırıcılık Ukrayna’da neden işe yaramadı? Ortadoğu’daki durumla birleşince uluslararası toplum giderek daha fazla bölünüyor ve çatışmacı hale geliyor” diye konuştu. Rusya ile Kuril Adaları’nın mülkiyeti konusunda ihtilaflı olan Tokyo hükümeti, Çin ile de münhasır ekonomik bölge ve bazı adaların mülkiyetiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor. 67 yaşındaki İşiba, partisinin yeni lideri olarak 27 Ekim’de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.