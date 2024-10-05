×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İşiba yüksek perdeden girdi: ‘Doğu Asya yeni Ukrayna olmasın’

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Kişida Fumio#İşiba Şigeru
İşiba yüksek perdeden girdi: ‘Doğu Asya yeni Ukrayna olmasın’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Japonya’da Kişida Fumio’nun istifasının ardından parti içi seçimde başbakanlık görevine seçilen İşiba Şigeru, parlamentodaki ilk konuşmasında Asya-Pasifik bölgesinde son yıllarda artan gerilime işaret etti ve “Doğu Asya yeni Ukrayna olmasın” uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Ekonomiden güvenliğe birçok konuda açıklamalar yapan Japon Başbakanı, diplomasi ile savunmada “dengeli düzlem” seyredileceğini belirterek Çin, Rusya ve Kuzey Kore’den gelebilecek tehditlere karşı Japonya-ABD ittifakı çerçevesinde askeri kapasitelerin güçlendirileceğini söyledi. Japonya’nın etrafındaki güvenlik ortamının, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana “en şiddetli ve karmaşık” düzeyde olduğunu vurgulayan İşiba, “Birçok kişi bugünün Ukrayna’sının yarının Doğu Asya’sı olabileceğinden korkuyor. Caydırıcılık Ukrayna’da neden işe yaramadı? Ortadoğu’daki durumla birleşince uluslararası toplum giderek daha fazla bölünüyor ve çatışmacı hale geliyor” diye konuştu. Rusya ile Kuril Adaları’nın mülkiyeti konusunda ihtilaflı olan Tokyo hükümeti, Çin ile de münhasır ekonomik bölge ve bazı adaların mülkiyetiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor. 67 yaşındaki İşiba, partisinin yeni lideri olarak 27 Ekim’de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Kişida Fumio#İşiba Şigeru

BAKMADAN GEÇME!