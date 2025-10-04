×
Dünya Haberleri

İşi gücü Türkiye karşıtlığı… Miçotakis o iki şarta takıldı kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#NATO
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) programlarına dahil edilmesine ülkesinin onay ermesi için TBMM’nin 1995 tarihli “casus belli” kararının geri çekilmesi ve Türkiye’nin  Ege’de uluslararası antlaşmalarda ismen belirtilmeyen ada, adacık veya kayalıkları kapsayan gri bölgelerden vazgeçmesi gerektiğini öne sürdü.

BU ISRARI NİYE

Miçotakis, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen 7’nci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi esnasında biraraya geldiği Rutte ile neler konuştuğu sorulduğunda, “NATO Genel Sekereteri, Türkiye’nin SAFE programına dahil olması ile ilgili Yunanistan’ın görüşünü sordu. Kendisine çok net bir cevap verdim. ‘Casus Belli’ masada kaldıkça ve ‘gri bölgeler’ teorisi ile Yunan adalarının egemenliğinden şüphe ettikçe, Türkiye’nin SAFE programına girmesine Yunanistan’ın onay vermeyeceğini söyledim” dedi. SAFE programı, AB üye ülkelerinin 2030 yılına kadar savunmaya 150 milyar dolar Euro harcayarak yenilenmesini öngörüyor. Ancak Yunanistan, SAFE çerçevesinde alım yapılacak ülkeler arasında Türkiye’nin olmaması için kampanya yürütüyor. TBMM, 1995 yılında Atina’nın Ege’de karasularını 6 milin ötesine genişletmesini “savaş nedeni” sayan “casus belli” kararı almıştı.   

