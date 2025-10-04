İşi gücü Türkiye karşıtlığı… Miçotakis o iki şarta takıldı kaldı

Haberin Devamı

BU ISRARI NİYE

Miçotakis, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen 7’nci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi esnasında biraraya geldiği Rutte ile neler konuştuğu sorulduğunda, “NATO Genel Sekereteri, Türkiye’nin SAFE programına dahil olması ile ilgili Yunanistan’ın görüşünü sordu. Kendisine çok net bir cevap verdim. ‘Casus Belli’ masada kaldıkça ve ‘gri bölgeler’ teorisi ile Yunan adalarının egemenliğinden şüphe ettikçe, Türkiye’nin SAFE programına girmesine Yunanistan’ın onay vermeyeceğini söyledim” dedi. SAFE programı, AB üye ülkelerinin 2030 yılına kadar savunmaya 150 milyar dolar Euro harcayarak yenilenmesini öngörüyor. Ancak Yunanistan, SAFE çerçevesinde alım yapılacak ülkeler arasında Türkiye’nin olmaması için kampanya yürütüyor. TBMM, 1995 yılında Atina’nın Ege’de karasularını 6 milin ötesine genişletmesini “savaş nedeni” sayan “casus belli” kararı almıştı.