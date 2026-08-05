İshal salgını iki can aldı

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ABD’de kirli gıda ya da suyla bulaşan bir parazitin neden olduğu ‘siklosporiyazis’ salgını büyüyor. 21 Temmuz’da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın ishal salgınının kontrol edildiğini öne sürmesine rağmen vaka bildirilen eyalet sayısı 30’lardan 45’e yükseldi.

4 BİN 100’DEN FAZLA VAKA BİLDİRİLDİ

Michigan eyaletinin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, salgından dolayı iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunlar, ABD’de salgınla bağlantılı olarak doğrulanan ilk ölümler oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine ulaşan verilere göre 1 Mayıs’tan bu yana 41 eyalette 4 bin 100’den fazla siklosporiyazis vakası doğrulandı. Sağlık yetkilileri, parazitle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 bin 400’ü aşkın hastalığı da inceliyor. Böylece doğrulanmış ve olası vakaların toplamı 11 bin 500’ü aşıyor. Bu rakamların tamamı tek bir gıda kaynağıyla ilişkilendirilmiş değil. Federal yetkililer, ülke çapındaki vakaların bir bölümünün farklı ürünlerden veya dağıtım kanallarından kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

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MARULDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Federal yetkililer ise ülke genelindeki vakaların bir bölümünü Meksika’nın orta kesiminden tedarik edilen marulla ilişkilendirdi. Söz konusu marulların Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania ve Batı Virginia’daki Taco Bell restoranlarında servis edildiği belirlendi.