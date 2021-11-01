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İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı: Türklerin Almanya’ya büyük katkıları oldu

#Almanya#İşgücü Anlaşması#Türkiye
İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı: Türklerin Almanya’ya büyük katkıları oldu

Almanya ile Türkiye arasında imzalanan Türk-Alman İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

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Büyükelçi Ahmet Başar Şen’in ev sahipliğindeki etkinliğe Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren’in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Türk kökenli katıldı. Büyükelçi Şen, açılış konuşmasında birkaç yıl çalışıp geri dönmeyi düşünen insanlarımızın burada kalıcı olduğunu belirtirken, Türklerin Almanya’ya her alanda çok büyük katkılarının olduğunu vurguladı.

İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı: Türklerin Almanya’ya büyük katkıları oldu
Büyükelçi Şen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Hürriyet gazetesinin Büyükelçilik’teki 60’ıncı yıl sergisini birlikte gezdi.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK

“Bu anlaşma, daha sonraki yıllarda Türkiye’de ve Almanya’daki milyonlarca insanın hayatlarında ve her iki toplumun da şekillenmesinde çok önemli etkiler yapmıştır” diyen Şen, “İlk nesil Türk işçiler ile onların çocukları ve torunları yalnızca Almanya’nın ekonomik kalkınmasına ve refah toplumu haline gelmesine katkıda bulunmamış, aynı zamanda kültürel çeşitliliğin ve modern açık toplum fikrinin yerleşmesinde başlıca rolü oynamışlardır” dedi. Almanya’da son yıllarda artan ırkçılık nedeniyle burada doğup büyüdükleri halde yeni nesillerle bu toplum arasında sosyo-kültürel bir mesafe oluştuğuna dikkat çekerken, bu alanda Almanya tarafının daha ciddi önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

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#Almanya#İşgücü Anlaşması#Türkiye

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