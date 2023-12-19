İşgalin yeni adresi belli oldu! İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a girmeyi planlıyor, Netanyahu bile gergin...

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırılarını sürdürürken son haftalarda

Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırılar da arttı.

GAZZE'DEN SONRA LÜBNAN'A KARA HAREKATI

İsrail'de yayınlanan son raporlara göre Tel Aviv yönetimi Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha tehlikeli olduğunu düşünüyor ve Hizbullah'ı kuzey sınırından geri püskürtmek için Lübnan'a bir kara harekatı düzenlemeyi planlıyor.



"HİZBLLAH'IN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BİR SALDIRI ÇOK DAHA ÖLÜMCÜL OLUR"

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, İsrailli askeri yetkililer 7 Ekim'de yaşanan saldırının bir daha tekrarlanmaması için kararlı olduklarını belirtirken, Hizbullah'ın yapacağı bir saldırının çok daha ölümcül olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

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The Times gazetesine konuşan İsrailli bir subay ise 'Güneyde olanlar burada yapabileceklerinin yanında hiçbir şey' dedi ve ekledi;

"İsrail doktrini savaşı diğer tarafa taşımaktır. "



NETANYAHU GERGİN! KARAR SAVAŞ KABİNESİNE AİT

Times'a göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerini, her iki taraf için de sembolik öneme sahip bir hat olan Litani Nehri'nin kuzeyine sürmek istiyor.

Lübnan'a kara kuvveti gönderilip gönderilmeyeceği kararı, başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine ait. Times'a göre Hizbullah'tan gelen tehdidin ne kadar ciddiye alınacağı konusunda savaş kabinesi içinde hararetli tartışmalar yaşanıyor.

İsrail savunma bakanı ve eski IDF generali Yoav Gallant, Hizbullah'ı caydırmak için adım atılması gerektiğini savunanların başında geliyor. Yeni bir cephede çatışma başlatma konusunda en gergin kişinin ise Netanyahu olduğu söyleniyor. Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar nedeni ile dünya arenasında yalnız kalan İsrailli Başbakan'ın daha büyük bir muhalefetle karşı karşıya kalmaktan endişe ettiği düşünülüyor.



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Yıllardır askeri gücünü artan Hizbullah'ın İsrail'in Demir Kubbe'sini 'alt edebilecek' yaklaşık 100,000 roketten oluşan devasa bir cephaneliği olduğu düşünülüyor. Tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısı olan Hizbullah 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 savaşçısını kaybetti.

İsrail ve Hizbullah son olarak 2006 yılında gerçekleşen ve 34 gün süren 'Lübnan Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Her iki taraf da zafer ilan etse de savaşın kazananı olmadı, kaybedenler ise Lübnanlı siviller oldu. Çatışmalar 1.100'den fazla Lübnan vatandaşı ve 165 İsraillinin ölümüyle sonuçlandı.

Tel Aviv yönetimi, 2006'dan beri Hizbullah ile savaşa dönmekten kaçınsa da, İsrail ile Lübnan arasında yer alan BM kontrolündeki Mavi Hat'ta gerilim yaz boyunca yüksekti. 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarla bu gerilim zirveye tırmandı.

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